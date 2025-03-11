Иностранный сутенер, державший притон в гостинице «Достук», получил окончательный приговор

Над заведением было нежилое помещение, которое он арендовал.

Верховный суд поставил точку в деле гражданина Китая Д.Х.Щ. Он оказался на скамье подсудимых за организацию притона.



Как говорится в обвинительном акте, в декабре 2023 года иностранец снял помещение в гостинице «Достук» в Бишкеке и открыл там караоке «Ранчо». Над заведением было нежилое помещение, которое он арендовал. Сделал там ремонт, установил игровые автоматы и пригласил на работу девушек. Последние оказывали интим-услуги: уезжали с посетителями в отель или гостиницу, за что иностранец получал деньги.



Свердловский районный суд 13 сентября 2024 года признал мужчину виновным по ст.160 ч.1 («Организация или содержание притонов для занятия проституцией либо сводничество для разврата либо сутенерства») УК КР. Его приговорили к выплате штрафа в размере 100 тыс. сомов и выдворению из Кыргызстана.



Бишкекский горсуд 18 ноября 2024 года частично изменил приговор первой инстанции, а именно отменил выдворение из страны.



Не согласившись с решением второй инстанции, государственный обвинитель направил кассационную жалобу в Верховный суд. Верховный суд, рассмотрев ее, отменил приговор горсуда и оставил в силе приговор Свердловского райсуда.

Источник: АКИpress

