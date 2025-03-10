Объект стоимостью более 100 млн сомов вернули государству вместе с земельным участком, - Генпрокуратура

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Земельный участок площадью 5,09 га стоимостью 100 млн 750 тыс. сомов возвращены государству.

Прокуратурой Кочкорского района установлено, что ранее принадлежавшие государству склады хранения зерна и соответствующие земельные участки были незаконно переданы в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



В результате принятых мер недвижимое имущество и земельный участок площадью 5,09 га стоимостью 100 млн 750 тыс. сомов возвращены государству.



«Также, на основании принятых мер прокуратурой Жумгальского района незаконно переданный в частную собственность земельный участок в селе Чаек стоимостью 5 млн сомов, площадью 0,23 га, передан в муниципальную собственность», — говорится в сообщении.