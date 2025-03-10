В Администрации президента дали старт этапу реформы госуправления. Министр юстиции Аяз Баетов стал замглавы Кабмина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министр юстиции Аяз Баетов стал замглавы Кабмина

В Администрации президента по поручению президента Садыра Жапарова проходит совещание, посвященное реализации указа о повышении эффективности и дебюрократизации системы государственного управления.



В заседании приняли участие глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев, руководители профильных министерств и ведомств.



На совещании Касымалиев объявил о новом этапе реформ, направленных на устранение избыточных административных барьеров, ускорение процессов принятия решений и повышение управленческой эффективности.

Ключевое решение указа президента – назначение министра юстиции Аяза Баетова директором Национального института стратегических инициатив (НИСИ) с одновременным присвоением статуса заместителя председателя Кабинета министров до 1 октября 2025 года. Это решение наделяет НИСИ широкими полномочиями по координации реформ госуправления и позволяет оперативно внедрять изменения на уровне всех государственных институтов.



Касымалиев назвал основные направления реформы:



- Аудит госорганов – выявление и ликвидация дублирующих и неэффективных структур.



- Оптимизация нормативно-правовой базы – устранение избыточного регулирования.



- Цифровизация процессов – автоматизация госуслуг и сокращение бюрократических процедур.



- Аутсорсинг отдельных госфункций – передача части сервисов частному сектору.



- Повышение эффективности госаппарата – снижение затрат и ускорение управленческих решений.



Исполнение указа президента будет проходить под контролем главы государства и руководителя Администрации президента.

