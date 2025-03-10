Мошенники используют имена чиновников: Минтруда призывает не верить

Злоумышленники используют мессенджеры и социальные сети (WhatsApp, Telegram, Facebook)

Имена заместителей главы Министерства труда, социального обеспечения и миграции стали использовать мошенники. В ведомстве проинформировали о случаях мошенничества, связанных с рассылкой сообщений и звонками от их имени.

Уточняется, что злоумышленники используют мессенджеры и социальные сети (WhatsApp, Telegram, Facebook), обращаясь к гражданам с неизвестных номеров.

Кыргызстанцев призывают не терять бдительности.

«Если вам поступает звонок или сообщение с просьбой сохранить «мой новый номер телефона» от имени министра или его заместителей, не доверяйте таким обращениям», — просят в ведомстве.

Не отвечайте на подозрительные сообщения;

не переходите по неизвестным ссылкам;

не передавайте личные данные и не совершайте денежные переводы по просьбе незнакомцев.

Если граждане получают подобные сообщения, Минтруда рекомендует связаться с официальными представителями для подтверждения информации.