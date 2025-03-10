Первую роторную парковку строят в Бишкеке

После тестовых работ автостоянка начнет работать.

На территории рынка «Орто-Сай» по улице Безымянной строится первая роторная парковка на десять машин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что после тестовых работ автостоянка начнет работать.

Ранее МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» при департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии заключило договор с ОАО «Могилевлифтмаш» на поставку подъемно-парковочного оборудования ПРД-10.

В районах с достаточной площадью планируется строительство многоярусных парковок, в то время как в местах с ограниченным пространством будут установлены роторные парковочные системы.

Кроме того, завершение строительства парковки на 252 автомобиля на территории рынка планируется летом текущего года.