Скончалась заслуженный деятель культуры Анара Боталиева

Боталиева Анара Зарлыковна родилась 23 февраля 1952 года

В возрасте 73 года 7 марта скончалась заслуженный деятель культуры Кыргызстана Анара Боталиева, сообщила пресс-служба Минкультуры.



Боталиева Анара Зарлыковна родилась 23 февраля 1952 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета имени 50-летия СССР (ныне КНУ имени Ж. Баласагына).



Свою трудовую карьеру Боталиева начала с должности научного сотрудника в мемориальном доме-музее М. В. Фрунзе. Далее она работала в Департаменте культуры и искусства Министерства образования, науки и культуры КР.



На протяжении многих лет она занимала руководящие должности в области улучшения деятельности музеев и библиотек и охраны культурного наследия в Управлении по развитию культуры в регионах при Минкультуры. Также работала в Республиканской детской и молодежной библиотеке имени К. Баялинова.



Анара Боталиева была награждена почетной грамотой КР и рядом других наград. В 2006 году ей присвоили звание заслуженного деятеля культуры Кыргызстана за вклад в развитие культуры и искусства.