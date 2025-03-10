В восточной части Бишкека днем 13 марта будет прекращена подача питьевой воды

Отключение связано с проведением ремонтных работ

13 марта будет прекращена подача питьевой воды в некоторые жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности с 9:00 до 17:00, сообщили в мэрии Бишкека.



Район отключения ограниченный улицами: ул. Достоевского, ул. Анкара, ул. Ауэзова и линией железной дороги. В том числе, ж/м Алты-Ордо, Кара-Жыгач, Полицейский городок.



Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Контррезервуары» и на городских водопроводных сетях.