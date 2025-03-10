В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 10 пожаров

В многоэтажном доме микрорайона Улан 2 сгорели спальная комната, прихожая

За прошедшие сутки на территории Кыргызстана зарегистрировано 10 пожаров, на тушение которых задействовали 11 пожарных расчетов. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба МЧС.



Пожары произошли в Баткенской области и Бишкеке — по 3, Чуйской области — 2, Нарынской и Таласской областях — по 1 пожару.



На улице Омуракунова жилмассива Ак-Өргө на территории строительного предприятия сгорел строительный вагон площадью 25 кв. метров.



В многоэтажном доме микрорайона Улан 2 сгорели спальная комната, прихожая, кухня, бытовая техника, документы и дверь гостиной в квартире. Из дома были эвакуированы 16 человек.



Причины пожаров выясняются. Также за сутки был 1 выезд спасательной службы.