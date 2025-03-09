На территории Кыргызстана зарегистрировано землетрясение

Жертв и разрушений не зафиксировано.

На территории Кыргызстана сегодня в 05:21 и 05:26 были зарегистрированы два землетрясения силой до 3,5 балла.

Согласно данным Института сейсмологии КР, толчки ощущались в Иссык-Кульской области в сёлах Кайырма-Арык, Ичке-Джергез, Кереге-Таш Ак-Суйского района до 3,5 балла, также в селе Боз-Учук — 3 балла и в городе Каракол — 2,5 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 4 км юго-восточнее села Кайырма-Арык, в 10 км юго-восточнее села Кереге-Таш и в 25 км южнее города Каракол.

Так, в Джалал-Абадской области толчки ощущались в Сузакском районе в сёлах Канжыга и Тараалча — до 2,5 балла.

Эпицентр находился в 14 км восточнее сёл Канжыга и Тараалча и в 60 км северо-восточнее города Джалал-Абад.

Жертв и разрушений не зафиксировано.