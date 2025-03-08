Спикер Жогорку Кенеша поздравил с Международным женским днем

Женщина – это олицетворение красоты, гармонии и духовной силы.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу поздравил с 8 марта — Международным женским днем.



Текст поздравления:



«Дорогие женщины!

От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем, который приходит вместе с весной, наполняя мир теплом, светом и обновлением.



Женщина – это олицетворение красоты, гармонии и духовной силы. Вы – хранительницы семейного очага, опора общества и неотъемлемая часть его развития. Своей безграничной любовью, мудростью и чистотой женщины не только несут бремя семейного благополучия, но и вносят неоценимый вклад в процветание страны, поддерживая мир и стабильность.



Испокон веков кыргызский народ с глубоким уважением и почтением относился к женщинам, осознавая их особую роль в обществе. Мы с гордостью можем сказать, что наши женщины, трудясь в согласии и тесном сотрудничестве с мужчинами, заложили основы нашего нынешнего суверенного государства.



История нашей страны богата примерами выдающихся женщин, чей ум, талант, мужество и преданность родной земле стали символами целых эпох. В трудные времена на передний план выходили такие выдающиеся личности, как Курманжан Датка и Уркуя Салиева, вдохновляя народ на борьбу и справедливость. Великие труженицы, такие как Зууракан Кайназарова, Керимбүбү Шопокова, Өлмөсхан Атабекова, Зууракан Иманкалыкова, Күлүйпа Кондучалова, внесли огромный вклад в становление современного кыргызского государства. А блистательные таланты – Сабира, Даркүл, Бакен, Таттыбүбү, Сайра, Айсулуу, Самара – открыли миру самобытную кыргызскую культуру.



Отдельно хочется отметить силу и настойчивость кыргызских женщин, проявленную в непростые годы становления независимости. В сложные времена, когда экономика страны переживала кризис, именно женщины, не боясь трудностей, взяли инициативу в свои руки, вступив в сферу бизнеса. Многие, преодолевая преграды, с клетчатыми сумками наперевес отправлялись в Россию, Казахстан и страны Европы, чтобы обеспечить своих близких, другие вносили вклад в создание и бурное развитие предприятий и торговых рынков, таких как Дордой, что свидетельствует о том, что у истоков современного предпринимательства в Кыргызстане также стояли женщины.



Уважаемые матери и сестры



Сегодня кыргызские женщины продолжают вдохновлять, созидать и двигать общество вперед. Вы успешно проявляете себя в самых разных сферах – политике, экономике, бизнесе, науке, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и во многих других отраслях. Куда бы мы ни посмотрели, везде виден ваш вклад, талант и трудолюбие. Женщины, наравне с мужчинами, завоевывают все новые вершины. Тем не менее, осознавая важность укрепления роли женщин в обществе и управлении страной, государство продолжает прилагать усилия для обеспечения гендерного равенства. В Жогорку и местных кенешах предусматривается 30%ная квота для женщин, и в направлении укрепления этих норм вносятся изменения в избирательное законодательство. Это значимый шаг к тому, чтобы голоса женщин звучали громче, их идеи находили воплощение, а участие в принятии ключевых решений становилось еще более весомым.



Дорогие дамы!



В трех буквах слова «аял» (женщина) сокрыта сила, способная сотрясти всю Вселенную. Ведь будущее нации – в руках матерей! Воспитывая достойное поколение, сохраняя и развивая духовные ценности кыргызского народа, вы несете на своих плечах огромную ответственность за судьбу общества. Мы хотим, чтобы вы всегда были окружены уважением и заботой – в семье, на работе, в обществе. Сила, стойкость и благородство кыргызских женщин вдохновляют мужчин на великие свершения. Я искренне верю, что и впредь среди вас будут появляться выдающиеся личности, способные менять эпоху, творить историю и вести народ к светлому будущему.



Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть небо над вами будет ясным, а улыбка – постоянной спутницей ваших дней!».

