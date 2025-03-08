В некоторых частях Бишкека 11 марта не будет воды

Подача питьевой воды будет прекращена с 9:00 до 15:00 в жилые дома, школы

В некоторых частях Бишкека 11 марта не будет воды, сообщила пресс-служба мэрии.



Подача питьевой воды будет прекращена с 9:00 до 15:00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.



Район отключения ограничен улицами: Анкара — Горького, река Аламедин, линия железной дороги и улица Октябрьская.

Отлючение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «ХБО» и на городских водопроводных сетях.