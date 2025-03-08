Местами дождь, снег — прогноз погоды на 9 марта

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 марта.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, снег, в горных районах снег, по остальной территории без осадков.
Днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Нарынской областей, местами в Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областях дождь, снег, в горных районах снег.
На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -4…+1
днем +7…+12
Таласская область
ночью -3…+2
днем +5…+10
Баткенская область
ночью 0…+5
днем +9…+14
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью 0…+5
днем +9…+14
Иссык-Кульская область
ночью -1…-6
днем +4…+9
Нарынская область
ночью -2…-7
днем +4…+9
В Бишкеке ночью и в первой половине дня без осадков, во второй половине дня и вечером дождь. Ветер западный 4-9 м/с, днем с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…+1°, максимальная температура воздуха днем +10…+12°.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +6…+8°.