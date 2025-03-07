12-летнее обучение повышает качество образования – Догдуркүл Кендирбаева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В настоящее время переход на 12-летнюю систему образования вызывает обсуждения в обществе.

В связи с этим агентство «Кабар» обратилось к министру образования и науки Догдуркүл Кендирбаевой, чтобы получить ответы на наши вопросы.

- Здравствуйте, Догдуркуль Шаршеевна!Вопрос о переходе на 12-летнюю систему образования активно обсуждается в обществе. В чем заключается необходимость перехода на 12-летнюю систему? Какие преимущества это дает нашей системе образования?

- Во-первых, на сегодняшний день из 193 стран мира 150 уже используют 12-летнюю систему образования. Развитые страны, будь то Европа или Азия, давно перешли на эту систему.

Кроме того, Кыргызстан дважды принимал участие в исследовании PISA, которое оценивает способность учеников применять школьные знания на практике, и оба раза занял последнее место. Другими словами, когда речь идет о том, какие страны готовят учеников, соответствующих требованиям рынка труда, мы оказываемся в конце списка. Это показало, что наши учащиеся в основном заучивают и повторяют материал, что не соответствует современным требованиям.

В мире технологии развиваются с невероятной скоростью. Сегодня у каждого ученика есть возможность получать дополнительное образование, не выходя из дома. В таких условиях возникает вопрос: соответствует ли наша система образования современным требованиям? Естественно, что мы стремимся перенять лучший мировой опыт.

Наши выпускники, поступая в зарубежные вузы, не могут сразу попасть на первый курс. Им приходится проходить подготовительные программы, по сути, изучая тот самый 12-й класс, который отсутствует в нашей системе.

Во-вторых, не стоит воспринимать 12-летнюю систему как простое продление учебного процесса на год. Ведь даже сейчас общее образование составляет 12 лет, включая подготовительные классы в детских садах. Мы лишь меняем название подготовительного "нулевого" класса на первый класс. Таким образом, нынешний 11-й класс становится 12-м, но общее время обучения остается прежним.

При этом изменится не только структура, но и содержание образования. Будут введены новые учебники, соответствующие требованиям времени. Методика преподавания тоже изменится: вместо механического заучивания знаний ученики перейдут к их практическому применению.

- Значит, вы учитывали мировой опыт?

-Да, мы приняли во внимание мировой опыт и современные международные стандарты. Начиная с 2028 года, наши выпускники смогут поступать в вузы любых стран мира и сразу же быть зачисленными на первый курс.

- То есть мнение о том, что наши дети слишком рано пойдут в школу и будут учиться на год дольше, ошибочно?

- Совершенно верно. Это ошибочное мнение. Мы просто переносим некоторые предметы, которые сейчас преподаются в детских садах и начальных классах, в первый класс. Таким образом, нынешний 11-й класс становится 12-м, но общее время обучения остается тем же.

Кроме того, у учеников появится возможность раньше выбирать профессиональное направление. Пока не будет усовершенствована школьная система образования, высшее образование не сможет развиваться в полной мере.

При этом, как и раньше, для тех, кто не хочет учиться все 12 лет, останется возможность получить профессионально-техническое образование.

- Хватит ли учителей и учебных классов?

- С учителями проблем не будет – мы подготовим их до начала учебного года. Что касается учебных классов, это и раньше было проблемой, и остается таковой. Однако кабинет министров обещает поддержку в этом вопросе. При стабильной государственной помощи мы сможем успешно реализовать этот процесс поэтапно.

В заключение можно сказать, что переход на 12-летнюю систему – это шаг от количества к качеству. Все эти изменения направлены на повышение качества образования.

Беседовала заместитель директора КНИА "КАбар" Халида Эргешева.