Депутат ЖК: Решение вопросов делимитации границ – исторический момент, который не решался более 30 лет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Решение вопросов делимитации границ – исторический момент, который не решался более 30 лет.

Об этом агентству «Кабар» сообщил депутат от партии «Ыйман нуру» Эрнис Айдаралиев.

По его словам, все эти тридцать с лишним лет вопросы государственных границ оставались очень болезненной и щепетильной темой. «Только слепой и глухой не сможет понять, а все остальные люди прекрасно все видят и понимают, что решение вопросов границ — это большая работа и большая победа. В вопросах кыргызско-таджикских границ нет ни победителей, ни проигравших. Все вопросы решены справедливо и разумно. Выиграл простой народ, который жил вблизи границ, которые ранее оставались спорными. Победило желание наших аксакалов, которые просили решить вопросы границ и обеспечить им спокойную и мирную жизнь», - сказал нардеп, отметив, что это исторический момент и нынешние руководители страны войдут в историю.

Айдаралиев заявил, что сейчас отдельные лица пытаются раскачать эту тему, говоря, что Кыргызстан отдал больше земель таджикам. «Это не так. Они просто пытаются заработать на этом себе очки и хотят ввести народ в заблуждение», - заявил он.

Напомним, в феврале текущего года Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о государственной границе. В госрезиденции «Ала-Арча» прошли переговоры правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. Делегацию Таджикистана возглавил глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

Источник: Кабар