Балбак Тулобаев: Мнение, что Кыргызстан проиграл в решении вопросов госграниц с Таджикистаном - большое заблуждение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В вопросах границ учитываются интересы обоих государств.

Мнение, что Кыргызстан проиграл в решении вопросов госграниц с Таджикистаном - большое заблуждение. Об этом агентству «Кабар» сообщил депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев.

По его словам, во главе всех проблем, которые не решались десятки лет, стоял вопрос границ. Границы Кыргызстана с Китаем и с Казахстаном были решены. Не решались вопросы с Узбекистаном и Таджикистаном. Сейчас эти вопросы решаются.

«Если не будут определены вопросы границ, то всегда будут конфликты, которые будут негативно влиять на экономику двух стран и дружбу народов. Вопросы границ с Узбекистаном были решены и сейчас на стадии завершения вопросы госграниц с Таджикистаном. Когда мы встречались с местными жителями, они просили поскорее решить вопросы границ. Потому что жить на участках, которые еще не описаны, очень сложно. Поэтому президентом было поручено главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву начать переговоры с РТ. Сейчас у нас приостановлены экспорт и импорт. Сколько людей погибли из-за конфликта на границе. В вопросах границ учитываются интересы обоих государств. И при переговорах с таджикской стороной, эти интересы были учтены. Поэтому мнение, что Кыргызстан проиграл при решении вопросов госграниц – большое заблуждение», - сказал депутат.

Источник: Кабар