Полный список улиц и мостов в Бишкеке, которые реконструируют и построят

В этом году в столице планируют построить четыре новые дороги
На совещании мэрии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева озвучили полный список улиц и мостов, которые планируют построить и реконструировать в 2025-м. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что в этом году в столице планируют построить четыре новые дороги:
- продолжение улицы Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова (4,5 километра);
- продолжение улицы Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара (3,1 километра);
- продолжение улицы Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова (3,5 километра);
- продолжение улицы Токтоналиева от Южной магистрали до улицы Абдрахманова (1,3 километра).
До конца 2025-го также планируют открыть улицы Бакаева (от улицы Льва Толстого до улицы Боконбаева) и Кара-Дарыя (от улицы Горького до улицы Льва Толстого).
Новые мосты планируют построить:
- на улице Ауэзова через канал ТЭЦ Бишкека;
- на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин;
- на улице Шукурова через Восточный БЧК до улицы Медерова.
Кроме того, в мэрии сообщили, что в Бишкеке начнут строить эстакадные мосты и транспортные развязки.
По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, запланирована реконструкция следующих улиц:
- улица Шабдана Баатыра от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
- улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина;
- проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
- бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева;
- улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до улицы Акиева;
- улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика;
- улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля;
- улица Курманджан Датки от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй.
Ранее вице-мэр Жамалбек Ырсалиев заявил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, что на строительство дорог в столице в 2025 году планируют потратить 4 миллиарда сомов.
Источник: 24.kg