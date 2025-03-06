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Полный список улиц и мостов в Бишкеке, которые реконструируют и построят

В этом году в столице планируют построить четыре новые дороги

На совещании мэрии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева озвучили полный список улиц и мостов, которые планируют построить и реконструировать в 2025-м. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что в этом году в столице планируют построить четыре новые дороги:

  • продолжение улицы Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова (4,5 километра);
  • продолжение улицы Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара (3,1 километра);
  • продолжение улицы Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова (3,5 километра);
  • продолжение улицы Токтоналиева от Южной магистрали до улицы Абдрахманова (1,3 километра).

До конца 2025-го также планируют открыть улицы Бакаева (от улицы Льва Толстого до улицы Боконбаева) и Кара-Дарыя (от улицы Горького до улицы Льва Толстого).

Новые мосты планируют построить:

  • на улице Ауэзова через канал ТЭЦ Бишкека;
  • на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин;
  • на улице Шукурова через Восточный БЧК до улицы Медерова.

Кроме того, в мэрии сообщили, что в Бишкеке начнут строить эстакадные мосты и транспортные развязки.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, запланирована реконструкция следующих улиц:

  • улица Шабдана Баатыра от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
  • улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина;
  • проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
  • бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева;
  • улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до улицы Акиева;
  • улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика;
  • улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля;
  • улица Курманджан Датки от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй.

Ранее вице-мэр Жамалбек Ырсалиев заявил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, что на строительство дорог в столице в 2025 году планируют потратить 4 миллиарда сомов.

Источник: 24.kg

           