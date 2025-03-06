Штормовое предупреждение: 7-10 марта на некоторых автодорогах ожидается сход снежных лавин

При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию
В связи с ожидаемыми осадками 7-10 марта в горных районах Кыргызстана, на некоторых автодорогах ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления, сообщает пресс-служба МЧС.
Сход снежных лавин возможны на следующих участках автодорог:
- на 121-138 км автодороги Бишкек—Ош (перевал Төө-Ашуу) и на 198-260 км (перевал Ала-Бель и ущелье Чычкан);
- на 1-14 км автодороги Суусамыр—Талас—Тараз (перевал Өтмөк);
- на 68-101 км автодороги Ала-Бука—Каныш-Кыя (перевал Чапчыма);
- на 0-4 км автодороги Красная Горка—Ак-Таш;
- на 60-110 км автодороги Мырза-Аке—Кара-Кулджа—Алайкуу;
- на 160-179 км автодороги Ош—Сары-Таш—Иркештам (перевал Талдык);
- на 98-145 км автодороги Сары-Таш—Даарот-Коргон—Карамык (участки Кара-Кыя, Кулчу, Батма-Куль, Алыш-Сай);
- на 40-50 и 74-90 км автодороги Каракол—Эңилчек (перевал Чон-Ашуу);
- на 52-68 км автодороги Барскоон—Ак-Шыйрак (перевал Сөөк).
При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.