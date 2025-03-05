Кыргызгидромет рассказал, когда в стране может потеплеть — прогноз на 7 дней

В ближайшую неделю в Кыргызстане будет переменная погода.

Об этом сообщает Кыргызгидромет.

С 5 по 7 марта ночью осадков не ожидается, за исключением горных районов. 7 марта днём местами ожидается дождь, в городе Бишкек без осадков.

8 марта на большей части территории ожидается ночью дождь со снегом, днём дождь, в горных районах снег. 9 марта преимущественно пройдет без осадков.

10 марта в Чуйской и Иссык-Кульской областях ночью дождь со снегом, днём дождь.

С 11 марта и далее осадков не ожидается, возможно постепенное повышение температуры.