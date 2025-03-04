В Бишкеке прошла встреча начальников подразделений Вооруженных сил государств-членов ОДКБ

Были обсуждены вопросы подготовки к мероприятиям в период председательства КР в ОДКБ

В Бишкеке 4 марта под председательством начальника Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Рустама Ормокоева состоялась рабочая встреча начальников подразделений международного военного сотрудничества Вооруженных сил государств-членов ОДКБ.



Как сообщила пресс-служба Минобороны, с приветственным словом выступил первый заместитель министра обороны Эрлис Тердикбаев. Он отметил высокую тенденцию развития сотрудничества между государствами-членами ОДКБ в рамках организации, выделил перспективные направления развития ОДКБ.



Также были обсуждены вопросы подготовки к мероприятиям в период председательства КР в ОДКБ, в том числе к проведению очередного заседания Совета министров обороны ОДКБ на территории Кыргызстана.

Источник: АКИpress