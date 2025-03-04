Днем температура воздуха прогреется до +9° — прогноз погоды на 5 марта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 марта.

Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков. Днем в горных районах Жалал-Абадской области снег, в зоне земледелия Жалал-Абадской области и по остальной территории без осадков.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -3…-8

днем +3…+8

Таласская область

ночью -8…-13

днем -+1…+6

Баткенская область

ночью -3…-8

днем +4…+9

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -3…-8

днем +4…+9

Иссык-Кульская область

ночью -6…-11

днем -2…+3

Нарынская область

ночью -10…-15

днем -4…+1

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем +6…+8°.

В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.