Днем температура воздуха прогреется до +9° — прогноз погоды на 5 марта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 марта.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков. Днем в горных районах Жалал-Абадской области снег, в зоне земледелия Жалал-Абадской области и по остальной территории без осадков.
На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -3…-8
днем +3…+8
Таласская область
ночью -8…-13
днем -+1…+6
Баткенская область
ночью -3…-8
днем +4…+9
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -3…-8
днем +4…+9
Иссык-Кульская область
ночью -6…-11
днем -2…+3
Нарынская область
ночью -10…-15
днем -4…+1
В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем +6…+8°.
В Чолпон-Ате без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6…-8°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.