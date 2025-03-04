В двух жилмассивах Бишкека 6 марта отключат воду

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С 9.00 до 18.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения
В жилмассивах «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2» 6 марта 2025 года отключат подачу питьевой воды с 9.00 до 18.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах жилмассива «Ала-Тоо» и городских водопроводных сетях.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.