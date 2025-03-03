На каком месте в мире находится Кыргызстан по золотым резервам

Среди 67 стран Кыргызстан находится на 42 месте.

Согласно данным World Gold Council, по золотым резервам на конец 2024 года (4 квартал) среди 67 стран Кыргызстан находится на 42 месте.



В 2024 году золотые резервы Кыргызстана составили 38,13 тонн стоимостью 3 млрд 198,4 млн долларов США. Подробнее можно посмотреть данные из отчета НБКР здесь.



Тройку лидеров по стоимости золотых резервов представляют США, Германия и Италия.

Узбекистан находится на 12 месте — 382,57 тонн стоимостью 32 млрд 91,93 млн долларов США.



Казахстан находится на 14 месте — 284 тонны на 23, 8 млрд долларов.



Следует отметить, что по 50 странам организация еще ожидает данные, в том числе и по торговому партнеру Кыргызстана — по России.

Источник: АКИpress

