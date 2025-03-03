В Бишкеке начинается строительство дома для сотрудников Аппарата ЖК

В Бишкеке начинается строительство дома для сотрудников Аппарата Жогорку Кенеша.

Об этом сообщил заместитель председателя ГИК Тилек Джеембаев 3 марта на заседании комитета ЖК по бюджету.



По его словам, готовится проектно-сметная документация. Дом рассчитывается на 90 квартир. Средства выделяются из ГИК.



Депутат Айбек Алтынбеков сообщил, что речь идет о сотрудниках Аппарата парламента, у которых нет собственного жилья.



Депутат Данияр Толонов добавил, что вопрос рассматривался на аппаратном совещании в Жогорку Кенеше. «Проект вошел в список 2025 года, но источники финансирования еще не определены. Сейчас готовится постановление. В рамках этого отдельно поступит документ о выделении средства на строительство этого дома», - объяснил он.

Источник: АКИpress