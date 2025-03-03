Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее образование в Кыргызстане

В школах Кыргызстана ухудшилось качество образования

Заместитель председателя Кабмина – глава ГКНБ Камчыбек Ташиев высказал свою позицию по вопросу перехода на 12-летнее школьное образование в Кыргызстане.



Он считает, что данная инициатива является неправильной. По его словам, в школах Кыргызстана ухудшилось качество образования, и пока рано переходить на новую систему, не решив эту проблему.



«Сторонники реформы говорят, что «будет удобно поступать в иностранные вузы». Посмотрите на статистику: только 3-5% абитуриентов поступают в университеты Европы и Америки, а остальные продолжают обучение в вузах стран СНГ и Кыргызстана. С финансово-экономической точки зрения мы понесём большие расходы: потребуется более 30 тыс. дополнительных учителей, около 200 новых школ и многое другое. Мы упразднили ведущие школы и приравняли их к отсталым, что создаёт серьёзные проблемы», - написал Ташиев.



Глава ГКНБ отметил, что в целом система образования в стране движется к очень опасной ситуации, так как высшее образование для некоторых превратилось в способ лёгкого заработка и источник коррупционных доходов.



«Число людей, получивших дипломы без фактического поступления в университеты, мигрирующих или уезжающих за границу, растёт, и это явление наблюдается во всех вузах. Даже если 200 тыс. студентов не получили бы дипломы, для государства было бы гораздо полезнее, если бы 20 тыс. студентов получили образование честным трудом» - заявил он.



Камчыбек Ташиев также предупредил руководителей вузов о проведении проверок в учебных заведениях и подчеркнул, что в последние два года страна движется к искоренению коррупции.

Источник: АКИpress