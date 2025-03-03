Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье

Сейчас дети получают от государства 8 тысяч сомов в месяц.

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Советбек Рустамбек уулу озвучил обращение родителей детей, которые массово заражены ВИЧ из-за халатности медиков в Ноокате.

По его словам, родители просят продлить срок выплаты пособий, которые сейчас предусмотрены до 18-летия пострадавших, на всю жизнь. Сейчас дети получают от государства 8 тысяч сомов в месяц.

Директор Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека при Минздраве Умуткан Чокморова ответила, что число детей, зараженных по вине врачей в 2006-2007 годах в Кара-Суйском и Ноокатском районах Ошской области, составляет 405.

«Родители этих детей каждый год жалуются и просят повысить размер пособия до 10 тысяч сомов и дать возможность всю жизнь получать. Просят выделить жилье, дать вторую группу инвалидности и выплатить компенсацию от 1 до 3 миллионов сомов», — сказала она.

По словам Умуткан Чокморовой, по этому вопросу создана комиссия. Центр включил детей в льготную категорию для получения квартир от Государственной ипотечной компании.

Источник: 24.kg