На начало 2025 года зарегистрировано 14 323 случая заражения ВИЧ, 3581 умерший, - министр здравоохранения

ВИЧ выявлен у 781 ребенка.

На 1 января 2025 года зарегистрировано 14 323 случая заражения ВИЧ, сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев 3 марта на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.



По его словам, из них умер 3581 человек. ВИЧ выявлен у 781 ребенка.

«В 2023 году был внедрен экспресс-тест в поликлиниках, всего прошли тестирование 12 608 человек, у 92 выявлен вирус. В 2024 году также выявлен вирус у 92 человек среди 16 835 прошедших тест», - рассказал он.

С 2023 года применяется практика самостоятельного тестирования на ВИЧ, его прошли 15 100 человек, вирус выявлен у 40, добавил министр.

Источник: АКИpress