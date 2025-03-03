Минздрав: Чуйская область осталась без областной больницы

Мы снова сделаем Чуйскую областную больницу, областной роддом
Правда ли, что Чуйская областная больница приказом Минздрава переименована в Бишкекскую городскую больницу имени Э.Акрамова, спросил депутат Сеид Атамбаев (Аламединский округ) 3 марта на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.
Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев сообщил, что переименование связано с тем, что территория больницы передана столице в рамках административно-территориальной реформы.
По его словам, Чуйская область осталась без областной больницы.
«Есть обращения. Мы снова сделаем Чуйскую областную больницу, областной роддом», - сказал министр.
Необходимо вернуть Чуйской области больницу, так как сейчас она принимает только горожан, отметил депутат.
Источник: АКИpress