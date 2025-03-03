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Минздрав: Чуйская область осталась без областной больницы

Мы снова сделаем Чуйскую областную больницу, областной роддом

Правда ли, что Чуйская областная больница приказом Минздрава переименована в Бишкекскую городскую больницу имени Э.Акрамова, спросил депутат Сеид Атамбаев (Аламединский округ) 3 марта на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев сообщил, что переименование связано с тем, что территория больницы передана столице в рамках административно-территориальной реформы.

По его словам, Чуйская область осталась без областной больницы.

«Есть обращения. Мы снова сделаем Чуйскую областную больницу, областной роддом», - сказал министр.

Необходимо вернуть Чуйской области больницу, так как сейчас она принимает только горожан, отметил депутат.

Источник: АКИpress

 

           