Минздрав: Чуйская область осталась без областной больницы

Мы снова сделаем Чуйскую областную больницу, областной роддом

Правда ли, что Чуйская областная больница приказом Минздрава переименована в Бишкекскую городскую больницу имени Э.Акрамова, спросил депутат Сеид Атамбаев (Аламединский округ) 3 марта на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.



Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев сообщил, что переименование связано с тем, что территория больницы передана столице в рамках административно-территориальной реформы.

По его словам, Чуйская область осталась без областной больницы.



«Есть обращения. Мы снова сделаем Чуйскую областную больницу, областной роддом», - сказал министр.



Необходимо вернуть Чуйской области больницу, так как сейчас она принимает только горожан, отметил депутат.

Источник: АКИpress