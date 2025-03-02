В Бишкеке ночью без осадков, днем временами снег – прогноз погоды на 3 марта

Прогноз погоды по Кыргызстану на 3 марта.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Нарынской областях дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Иссык-Кульской области без осадков.
Днем на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Местами туман.
На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью 0…-5
днем -2…+3
Таласская область
ночью -3…-8
днем -4…+1
Баткенская область
ночью -3…+2
днем +1…+6
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -3…+2
днем +1…+6
Иссык-Кульская область
ночью -1…-6
днем +2…+7
Нарынская область
ночью -4…-9
днем 0…+5
В Бишкеке ночью без осадков, днем временами снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.
В Чолпон-Ате ночью без осадков, днем временами снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -2…-4°, максимальная температура воздуха днем +4…+6°.