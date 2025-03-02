В Бишкеке ночью без осадков, днем временами снег – прогноз погоды на 3 марта

Прогноз погоды по Кыргызстану на 3 марта.

Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Нарынской областях дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Иссык-Кульской области без осадков.

Днем на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Местами туман.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью 0…-5

днем -2…+3

Таласская область

ночью -3…-8

днем -4…+1

Баткенская область

ночью -3…+2

днем +1…+6

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -3…+2

днем +1…+6

Иссык-Кульская область

ночью -1…-6

днем +2…+7

Нарынская область

ночью -4…-9

днем 0…+5

В Бишкеке ночью без осадков, днем временами снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.

В Чолпон-Ате ночью без осадков, днем временами снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -2…-4°, максимальная температура воздуха днем +4…+6°.