Ташкентской области родилась девочка весом более 7 кг

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
В Ташкентской области родилась девочка весом 7 килограммов 3 грамма. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.
Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Мать родила с помощью кесарева сечения, и это ее четвертый ребенок.
По данным областного департамента здравоохранения, в настоящее время мать и ребенок находятся под наблюдением врачей.
В Нурафшане в ноябре прошлого года на свет появился мальчик весом чуть менее 7 кг.