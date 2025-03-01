Жазгүл Карбосова назначена главным редактором газеты «Эркин-Тоо»

Карбосова Жазгүл Жузуповна назначена главным редактором газеты «Эркин-Тоо».

Соответствующее распоряжение от 26 февраля подписал глава Кабмина адылбек Касымалиев.



Опыт работы:



- 26.11.1996- 04.08.1997 — помощник воспитателя детского сада №1 «Алтын балалык» города Талас;

- 04.08.1997-02.11.1998 — воспитатель детского сада №1 «Алтын балалык» города Талас;



- 02.11.1998- 01.06.2006 — учитель кыргызского языка и литературы в средней школе №1 имени А. Чолпонкулова города Талас;



- 15.06.2006-10.11.2008 — корреспондент, ответственный секретарь газеты «Энесай»;



- 05.12.2008-10.08.2010 — корреспондент, парламентский корреспондент газеты «Айат пресс»;



- 13.08.2010- 14.05.2012 — спецкорреспондент, парламентский корреспондент газеты «Айат»;



- 14.05.2012- 05.05.2013 — главный редактор газеты «Параграф», парламентский корреспондент;



- 12.05.2013- 01.02.2014 — главный редактор газеты «Планета», парламентский корреспондент;



- 01.11.2014- 01.11.2016 — коммерческий директор газеты «Леди КЖ», парламентский корреспондент;



- 18.11.2016-25.12.2020 — главный редактор журнала и сайта «Элита плюс», парламентский корреспондент;



- 15.02.2021-02.04.2021 — корреспондент государственной газеты «Эркин-Тоо»;



- 02.04.2021-14.11.2022 — первый заместитель главреда государственной газеты «Эркин-Тоо»;



- 15.11.2022-30.01.2023 — первый заместитель главреда издательского дома «Кыргыз Туусу»;



- 30.01.2023-01.02.2024 — главный специалист по госязыку в свободной экономической зоне «Бишкек»;



- 02.02.2024-26.02.25 — ведущий специалист управления обслуживания населения ОАО «Государственная ипотечная компания».



Предыдущий главный редактор газеты «Эркин-Тоо» Наралы Асанбаев подал в отставку 20 февраля.