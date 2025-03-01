Муфтий Кыргызстана сделал обращение в связи с началом месяца Рамазан

Это величайший дар Аллаха, месяц надежды, сострадания и терпения.

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз Закиров сделал обращение в связи с началом месяца Рамазан.



По его словам, Рамазан – месяц обновления веры, укрепления единства и благодарности.

В его обращении говорится:

«Безграничной милостью Аллаха мы вновь удостоились чести встретить священный месяц Рамазан. Это истинное благо и великая причина для бесконечной благодарности. Рамазан – это месяц очищения сердец, духовного обновления, милосердия и прощения. Это величайший дар Аллаха, месяц надежды, сострадания и терпения.



Единство нашего народа – наша самая большая ценность.



Где есть единство – там есть благодать. Священный Рамазан объединяет сердца, укрепляет любовь и уважение друг к другу. В эти святые дни давайте искренне молиться, чтобы в каждом сердце царил покой, а в каждой семье – согласие. Одно необдуманное слово может ранить множество сердец. Давайте остерегаться сплетен, клеветы и лжи, ведь наши слова – это отражение нашей веры.



Рамазан – это месяц самопреодоления.



Пост – это не просто отказ от еды и питья, но и от дурных мыслей, речей и поступков. Давайте искренне стремиться к духовному очищению, чтобы сохранить чистоту сердца не только в Рамазан, но и на протяжении всей жизни. Ведь истинная вера – это не усилие на один месяц, а ответственность, возложенная на нас на всю жизнь.



Расточительство – это потеря благодати.



Остерегаться расточительности нужно не только во время ифтара, но и во всей нашей жизни. Давайте бережно относиться ко времени, избегать чрезмерных трат на застолья и разумно использовать все дары, которыми одарил нас Аллах. Каждый кусок хлеба – это благословение, за которое следует быть благодарными и не допускать его напрасной траты. Священный Рамазан – это не месяц излишеств, а время скромности и благодарности.



Благодарность – залог благополучия.



Неблагодарность ведет к потере благословений. Давайте ценить каждую милость, дарованную нам Всевышним! В мире есть народы, лишенные государства и достойных условий жизни. Мы же обладаем независимостью и живем в мире и спокойствии. Пусть каждый из нас дорожит этим, любит свою землю и стремится к единству и согласию.



Призыв к прощению и доброму воспитанию.



Давайте учиться прощать, не держать обиды и воспитывать подрастающее поколение в чистоте души и стремлении к знаниям. Этот мир – лишь временное пристанище, но след, который мы оставим, – наша ответственность перед будущими поколениями.



Молитва за нашу страну.



Будем молить Аллаха о мудрости и справедливости для наших лидеров, чтобы они служили народу честно и с искренним намерением. Пусть в нашей стране будет мир, в наших сердцах – вера, в жизни – справедливость, а в душах – единство!».



Месяц Орозо начнется 1 марта.