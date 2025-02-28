В Бишкеке в ДТП с участием блогера погиб 17-летний скутерист

Они требуют справедливого расследования.

25 февраля в Бишкеке произошло ДТП с участием блогера Манаса Эгембердиева. Об этом нашему изданию сообщил инспектор пресс-службы УПСМ по ГУВД города Бишкек Жусупов Надырбек.

По его данным, автомобиль столкнулся с 17-летним скутеристом, который, скончался от полученных травм. Водитель на момент столкновения был трезв. По результатам экспертизы будут даны соответствующие заключения. В настоящее время проводится расследование.

Также в УПСМ опровергли информацию, появившуюся в социальных сетях, что авария была устроена автогонщиками.

По данным СМИ, близкие погибшего опасаются, что Манас Эгембердиев пытается избежать ответственности. Они требуют справедливого расследования.

Источник: vb.kg