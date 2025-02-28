10 марта в Кыргызстане будет рабочим днем, переносов уже не будет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В этом году праздничный день 8 марта попадает на субботу.

10 марта в Кыргызстане будет рабочим днем, сообщили в Министерстве труда социального обеспечения и миграции.



Так, по старому Трудовому кодексу, если праздничные дни попадали на выходные дни, то праздничный день переносился на первый рабочий день после выходных.



В этом году праздничный день 8 марта попадает на субботу.

Согласно новому Трудовому кодексу, который был принят в конце января 2025 года, нет переносов на будние дни праздничных дней, которые попадали на выходные.