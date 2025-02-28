Мирлан Рахманов назначен заместителем председателя Налоговой службы

Мирлан Рахманов назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.



Согласно распоряжению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева от 25 февраля 2025 года, Рахманов Мирлан Абдибаитович вступил в должность заместителя председателя ГНС при Министерстве финансов.



Нового зампредседателя 28 февраля 2025 года официально представили коллективу ведомства.

До назначения Мирлан Рахманов занимал должность заместителя начальника Управления ГНС по Октябрьскому району г.Бишкек.



История вопроса



Заместители председателя Государственной Налоговой службы Бекболот Алиев и Нургуль Салиева освобождены от занимаемых должностей.



Соответствующее распоряжение подписал глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев от 5 февраля 2025 года.



Бекболот Алиев был назначен заместителем председателя ГНС 12 ноября 2021 года.



Нургуль Салиева была назначена 24 июня 2024 года.



6 февраля 2025 года стало известно, что Джиенбеков Бакыт Муратович назначен на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы при Минфине.

Источник: Tazabek