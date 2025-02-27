50 видов анализов - бесплатные. Сурабалдиева рассказала о сговоре врачей с лабораториями

"В системе Минздрава процветает коррупция в этой сфере. Врачи это прекрасно знают.

Депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что в системе здравоохранения существует крупная коррупционная схема, связанная с лабораторными анализами. Ее жертвы - граждане, которые не знают своих прав.

По словам депутата, в рамках программы государственных гарантий лаборатории должны бесплатно проводить около 50 видов анализов, а для УЗИ и рентгена предусмотрена скидка в 50%. Для этого необходимо быть прикрепленным к поликлинике, иметь полис ОМС и направление от врача. Если этих документов нет, граждане вынуждены оплачивать анализы по тарифам, установленным Госантимонополией, - от 30 до 700 сомов.

Однако некоторые врачи все равно направляют пациентов в частные лаборатории.

"В системе Минздрава процветает коррупция в этой сфере. Врачи это прекрасно знают. Некоторые из них, имеющие связи с частными лабораториями, специально отправляют пациентов именно туда. Возможно, для граждан, у которых есть средства, это не проблема, но что делать тем, у кого нет денег, особенно пенсионерам? Передайте главврачам, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Это превращается в серьезную коррупционную схему", - заявила Сурабалдиева.

Источник: Кактус