В Бишкеке задержали подозреваемую в краже, состоящую на учете как «карманница»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В автобусе из кармана украли телефон iPhone 15ProMax стоимостью 125 тыс. сомов.

Задержана подозреваемая в краже, сообщили 27 февраля в пресс-службе ГУВД Бишкека.



9 декабря 2024 в милицию обратилась жительница столицы. По ее словам, в тот день у ее несовершеннолетней сестры в автобусе из кармана украли телефон iPhone 15ProMax стоимостью 125 тыс. сомов.



Данный факт был зарегистрирован по ст.205 («Кража») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемую С.А., 2000 года рождения. Ею оказалась ранее судимая и состоящая на учете Уголовного розыска ГУВД Бишкека как воровка-«карманница», известная по прозвищу «Розалия». Задержанную водворили в ИВС.



Милиция устанавливает причастность задержанной к другими аналогичным преступлениям. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от действий подозреваемой или владеет какой-либо информацией сообщить по следующим номерам: 0 (702) 07-12-63, 0 (509) 26-26-69 или 102.