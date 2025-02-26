В Ысык-Ате молодой парень задушил знакомую шнурком от обуви и спрятал тело

Гражданка скончалась на месте.

Сотрудниками милиции Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве без вести пропавшей девушки.

Как сообщили в милиции, 19 февраля обратилась гражданка П.С. 1979 года рождения, о содействии в поиске ее дочери гражданки О.З. 2003 года рождения, которая в ночь с 17 на 18 февраля вышла из дома, расположенного по ул.Строитель село Гидростроитель Ысык-Атинского района и без вести пропала.

Данный факт зарегистрирован в ОВД и начата до следственная проверка.

В ходе проверки установлено, что в ночь с 17 на 18 февраля 2025 года гражданка О.З., встречалась с знакомым гражданином А.Р., на территории средней школы им. В.И.Ленина села Гидростроитель, где между ними произошел конфликт, в результате которого А.Р. нанес ей телесные повреждения и придушил ее шнурком от обуви, от чего гражданка О.З. скончалась на месте.

Далее, с целью сокрытия совершенного им преступления гражданин А.Р. вывез тело на поле, где закопав тело гражданки О.З. листьями и ветками от деревьев и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 122 (Убийство) УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен подозреваемый гражданин А.Р. 2004 года рождения, который был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.