Австрийская компания планирует построить в Кыргызстане больницу по международным стандартам

Компания реализовала более 100 проектов в Европе, Азии, Африке, Центральной Америке

Посол Кыргызстана в Австрии Толенды Макеев встретился с генеральным директором австрийской компании в сфере здравоохранения «AME International GmbH» Хайнцом Мессингером.

По данным диппредставительства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере строительства, реконструкции и оснащения современным оборудованием больниц в Кыргызстане.

Х.Мессингер выступил с презентацией о деятельности компании, сообщил об успешно реализованных и реализуемых проектах в соседних странах Центральной Азии (Узбекистане, Таджикистане), выразил заинтересованность в реализации аналогичных проектов в Кыргызстане.

В свою очередь, посол Кыргызстана информировал о разрабатываемом кабинетом министров национальном проекте «Кардинальная реновация инфраструктуры здравоохранения КР». В этой связи призвал австрийскую сторону к участию в проекте по строительству в Кыргызстане одной из четырех больниц в гг.Бишкек, Ош, Джалал Абад и Баткен по международным стандартам, с последующим ее оснащением современным медицинским оборудованием.

Х.Мессингер выразил готовность посетить с рабочим визитом Кыргызстан весной т.г. с целью личного ознакомления с инфраструктурой здравоохранения и возможностями реализации вышеуказанных проектов в Кыргызской Республике.

Справочно: АME International GmbH – одна из ведущих австрийских компаний по предоставлению технологических решений в здравоохранении. Компания реализовала более 100 проектов в Европе, Азии, Африке, Центральной Америке и на Ближнем Востоке по строительству модернизации и оснащению 200 больниц на 56 000 коек. Она специализируется на онкологических, кардиологических больницах, центрах охраны здоровья матери и ребенка, а также больницах общего профиля.

Источник: Кабар