В Бишкеке облачно, но без осадков. Прогноз погоды на 27 февраля — 2 марта

Во второй половине недели в Бишкеке будет облачно, но без осадков.

Такой прогноз дают синоптики.

27 февраля ночью столбик термометра опустится до −4 градусов, возможен снег. Днем облачно, воздух прогреется до +4 градусов.

28 февраля без осадков. Ночью похолодает до −3 градусов, днем потеплеет до +7 градусов.

1 марта погода существенно не изменится. Температура ночью ожидается до −3 градусов, днем до +9 градусов.

2 марта также небольшая облачность. Ночью будет −4 градуса, днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.