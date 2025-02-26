ГКНБ: Государству возвращен ранее незаконно выведенный в частную собственность детский сад

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возврату незаконно приватизированных объектов был установлен факт незаконного вывода часть имущества государственной собственности -здания детского сада, ранее состоящего на балансе швейной фабрики им.40 лет Октября - АО «Айгул».

Установлено, что в нарушении действующего Законодательства Кыргызской Республики и имеющихся нормативно-правовых актов, запрещающих отчуждение социальных объектов, вышеотмеченный комплекс детского сада, был незаконно выведен из баланса АО «Айгул» и реализован частным лицам.

В результате принятых мер, собственники объекта социального назначения, осознавая противоправность владения данным имуществом, добровольно возвратили на баланс государства 2-х этажное здание комплекс детского сада вместимостью 280 детей с полезной площадью 1810 кв.м, общей территорией 0,65 га, расположенного по адресу: г.Бишкек, ул.Гоголя, №127а.

Следует отметить, что в целях решения задач связанных с нехваткой дошкольных образовательных учреждений г.Бишкек, вышеуказанный объект мэрией г.Бишкек будет включен в план по реконструкции ДОО с соответствующей инфраструктурой для дальнейшего использования по целевому назначению.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжаются соответствующие мероприятия по возврату незаконно приватизированных объектов государственной собственности.