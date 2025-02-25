На большей части Кыргызстана дожди и снег — прогноз погоды на 26 февраля

Прогноз погоды по Кыргызстану на 26 февраля.

Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами осадки интенсивные, в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

Днем на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные. Местами в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях туман.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, по акватории озера Иссык-Куль 19-24 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -2…+3

днем 0…+5

Таласская область

ночью -3…+2

днем -2…+3

Баткенская область

ночью -1…+4

днем +1…+6

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -1…+4

днем +1…+6

Иссык-Кульская область

ночью -4…+1

днем +4…+9

Нарынская область

ночью -5…-10

днем +2…+7

В Бишкеке временами дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…+2°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.

В Чолпон-Ате ночью без осадков, днем снег. Ветер западный 4-9 м/с, днем с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…+1°, максимальная температура воздуха днем +6…+8°.