На большей части Кыргызстана дожди и снег — прогноз погоды на 26 февраля

Прогноз погоды по Кыргызстану на 26 февраля.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами осадки интенсивные, в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.
Днем на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные. Местами в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях туман.
На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, по акватории озера Иссык-Куль 19-24 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -2…+3
днем 0…+5
Таласская область
ночью -3…+2
днем -2…+3
Баткенская область
ночью -1…+4
днем +1…+6
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -1…+4
днем +1…+6
Иссык-Кульская область
ночью -4…+1
днем +4…+9
Нарынская область
ночью -5…-10
днем +2…+7
В Бишкеке временами дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…+2°, максимальная температура воздуха днем +1…+3°.
В Чолпон-Ате ночью без осадков, днем снег. Ветер западный 4-9 м/с, днем с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…+1°, максимальная температура воздуха днем +6…+8°.