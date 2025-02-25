Крупный пожар на рынке Кудайберген: охватил площадь 3000 квадратных метров

На рынке Кудайберген в Бишкеке произошел крупный пожар.

Как сообщили в МЧС КР, для тушения пожара были привлечены 13 единиц пожарной техники, оперативная группа, дрон и один штаб.

Также были задействованы два водовоза от МП «Тазалык», два водовоза от службы «Бишкекзеленохоз», бригада РЭТ, четыре экипажа МВД, 90 сотрудников и служба скорой помощи.

Так, огонь был локализован в 6:04 утра, полностью потушен в 9:08.

Предполагаемая площадь пожара составила 3000 квадратных метров, сгорели контейнеры.

«В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для жизни людей не было», - говорится в сообщении.