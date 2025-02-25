Саудовский фонд развития построит в Бишкеке 5 новых школ

В рамках Фазы-1 по республике было построено 28 школ и 2 детских сада.

В Министерстве строительства сегодня состоялась встреча с представителями Саудовского фонда развития.

По данным ведомства, в обсуждении приняли участие министр строительства Нурдан Орунтаев, мэр столицы Айбек Джунушалиев и губернатор Чуйской области Канат Джумагазиев.

На встрече рассмотрели вопросы, связанные с началом реализации второго этапа подготовки проекта строительства государственных школ. Представители Саудовского фонда развития положительно оценили ход подготовки и выразили поддержку дальнейшей реализации проекта.

В рамках Фазы-2, финансируемой Саудовским фондом развития, в городе Бишкек планируется строительство пяти новых школ и семи дополнительных корпусов, а в Чуйской области – двух новых школ.

Этот проект является важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры и создании современных условий для обучения школьников.

Напомним, что в рамках Фазы-1 по республике было построено 28 школ и 2 детских сада.