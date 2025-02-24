В трех жилмассивах Бишкека не будет воды

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Район отключения — жилмассивы «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек»

В трех жилмассивах Бишкека 27 февраля с 9.00 до 17.00 отключат подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.