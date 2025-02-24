Штормовое предупреждение. 26-28 февраля ожидается резкое похолодание

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ожидается значительное понижение температуры воздуха

Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение: после продолжительного периода аномально теплой и сухой погоды 26-28 февраля ожидается резкое изменение погоды.

Временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами осадки интенсивные. В отдельных районах ожидается туман. На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с, по акватории озера Иссык-Куль до 19-24 м/с.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха:

- в Чуйской долине ночью до -2…-7°, днем до 0…5°,

- в Таласской долине ночью до -6…-11°, днем до -2…+3°,

- в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью до 0…-5°, днем до 1…6°,

- в Иссык-Кульской котловине ночью до -4…-9°, днем до 0…5°,

- в зоне земледелия Нарынской области ночью до -10…-15°, днем до -2…+3°,

- в предгорных районах республики ночью до -6…-11°, днем до 0…-5°, в горных районах ночью до -8…-13°, днем до -3…-8°,

- в высокогорных районах ночью до -18…-23°, днем до -3…-8°,

- в Суусамырской долине ночью до -25…-30°, днем до -7…-12° мороза.

Такие погодные условия ухудшат состояние автодорог, осложнят выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.