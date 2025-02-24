Министр образования посетила Чуйскую школу-интернат

Министр образования посетила Чуйскую школу-интернат

Министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева посетила Чуйскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили в ведомстве, министр ознакомилась с состоянием учебных классов, санитарных узлов, спортивного зала, общежития, библиотеки, столовой, медпункта, мастерской, стадиона, прачечной, а также с вопросами пожарной безопасности и воспитательной работы среди детей.

По словам директора школы Назгуль Мусаевой, в школе для воспитанников организованы кружки по музыке, рукоделию, спорту, шахматам, а также ансамбль комузистов.

Кроме того, создан учебно-оздоровительный комплекс, направленный на пропаганду здорового образа жизни, построено здание для обучения воспитанников парикмахерскому делу и косметологии. Министр подчеркнула, что эти курсы имеют большое значение для успешной социализации детей после окончания интерната.

«Дом на 18 квартир, строящийся на территории школы-интерната для воспитанников, имеет огромное значение для социальной защиты выпускников. Он даст им возможность приобрести навыки поведения в обществе, определить оптимальный путь жизни, а также восстановить психосоциальное и физическое здоровье», - сказала Догдуркул Кендирбаева.

Отмечается, что одной из проблем школы-интерната является необходимость полной реконструкции спортивного зала, капитального ремонта мастерской и учебного корпуса.

«В будущем на территории школы-интерната планируется строительство теплицы и создание мастерских для обучения детей-сирот жизненным навыкам», - говорится в сообщении.