Кабмин утвердил инструкцию о порядке захоронения умерших граждан и установки надмогильных сооружений

Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил инструкцию о порядке захоронения умерших граждан и установки надмогильных сооружений.



Как говорится в постановлении Кабмина от 14 февраля 2025 года № 67, инструкция утверждена для реализации закона о погребении и похоронном деле, указа президента о мерах по реализации закона «О погребении и похоронном деле» от 14 октября 2024 года № 296 и урегулирования вопроса захоронений умерших граждан, установки надмогильных сооружений



Государственному агентству по делам государственной службы и местного самоуправления, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Государственной комиссии по делам религий, Государственной службе исполнения наказаний, полномочным представителям президента в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено обеспечить исполнение требований остановления в соответствии со своими задачами и функциями.

Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования (газета «Эркин Тоо» от 18 февраля 2025 года №12).

Источник: АКИpress