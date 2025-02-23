Тепло до +21°C — прогноз погоды на 24 февраля

Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 февраля.

Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков. Днем в горных районах Жалал-Абадской, Баткенской областей снег, в зоне земледелия Жалал-Абадской, Баткенской областей и по остальной территории без осадков.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, по востоку Чуйской области с усилением до 14 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью 0…+5

днем +15…+20

Таласская область

ночью -1…+4

днем +15…+20

Баткенская область

ночью 0…+5

днем +15…+20

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +1…+6

днем +16…+21

Иссык-Кульская область

ночью -1…-6

днем +6…+11

Нарынская область

ночью -7…-12

днем +3…+8

В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…2°, максимальная температура воздуха днем 15…17°.

В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -2…-4°, максимальная температура воздуха днем 5…7°.