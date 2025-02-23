Тепло до +21°C — прогноз погоды на 24 февраля

Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 февраля.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков. Днем в горных районах Жалал-Абадской, Баткенской областей снег, в зоне земледелия Жалал-Абадской, Баткенской областей и по остальной территории без осадков.
На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, по востоку Чуйской области с усилением до 14 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью 0…+5
днем +15…+20
Таласская область
ночью -1…+4
днем +15…+20
Баткенская область
ночью 0…+5
днем +15…+20
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +1…+6
днем +16…+21
Иссык-Кульская область
ночью -1…-6
днем +6…+11
Нарынская область
ночью -7…-12
днем +3…+8
В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…2°, максимальная температура воздуха днем 15…17°.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -2…-4°, максимальная температура воздуха днем 5…7°.