Госсекретарь призвал личный состав ГУОБДД «держаться подальше от коррупции»

«Убийца лишает жизни одного человека, а коррупция убивает целую страну»

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел провело онлайн-совещание в рамках выполнения требований закона об основах предупреждения правонарушений.



Как сообщила пресс-служба управления, в мероприятии приняли участие государственный секретарь Сүйүнбек Касмамбетов, начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Жеңишбек Джоробеков, руководители региональных подразделений ГУОБДД, а также ветераны службы.



Сүйүнбек Касмамбетов отметил важность политики президента в сфере безопасности, условия, создаваемые государством для силовых структур и правоохранительных органов, а также социальные гарантии для сотрудников. Он отметил вклад работников в укрепление внутренней безопасности страны и призвал их к дальнейшему выполнению своих обязанностей.

Государственный секретарь отметил, что «убийца лишает жизни одного человека, а коррупция убивает целую страну». Он призвал весь личный состав держаться подальше от коррупции, соблюдать требования указа президента «О национальных ценностях» и подчеркнул важность сохранения государственного языка и семейных традиций.

