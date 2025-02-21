Зарина Молдокулова назначена директором ГУ «Түндүк»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В новой должности Молдокулова сменила Чынгыза Аманатова

Зарина Молдокулова назначена директором Государственного учреждения «Түндүк» при Министерстве цифрового развития Кыргызстана.



Как сообщили в Минцифры, она назначена согласно распоряжения Кабинета Министров.



В новой должности Молдокулова сменила Чынгыза Аманатова. Ранее она занимала должность заместителя директора.

ГУ «Түндүк» создано в 2022 году, является органом, обеспечивающим техническую координацию при внедрении системы электронного управления в Кыргызстане.